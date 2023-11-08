Обладатель Кубка Стэнли Зак Богосян перешёл из «Тампы» в «Миннесоту»

Американский защитник Зак Богосян перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Миннесоту Уайлд». Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети Х (ранее Twitter). «Молнии» взамен получили выбор в седьмом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2025 года. Контракт Зака Богосяна с кэпхитом $ 850 тысяч рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

Напомним, перед этим «Миннесота» обменяла защитника Калена Эддисона в «Сан-Хосе Шаркс» на форварда Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

В текущем сезоне Богосян сыграл четыре матча без набранных очков. Всего в лиге игрок сыграл 787 встреч и набрал 213 (57+156) баллов. В сезоне-2019/2020 Богосян стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».