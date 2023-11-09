Нападающий «Вашингтона» Манта оформил дубль в матче с «Флоридой», а затем получил травму

Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В составе столичной команды дублем отметился канадский нападающий Энтони Манта, отличившийся на 11-й и 36-й минутах матчах. При этом 29-летний форвард был вынужден досрочно завершить встречу. В одном из игровых эпизодов шайба после броска одного из игроков «Кэпиталз» угодила в клюшку защитника «пантер» Майка Райлли, после чего срикошетила в лицо Манте. Энтони получил повреждение и не смог продолжить игру.

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В нынешнем сезоне 29-летний Манта принял участие в 10 матчах, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности "+2" и 4 минутах штрафного времени.