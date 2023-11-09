Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до пяти матчей, без очков — до трёх матчей

Сегодня, 9 ноября, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-Уан» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором сошлись «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями, продлив серию без набранных очков в нынешнем сезоне до трёх матчей. При этом безголевая серия 38-летнего нападающего достигла пяти матчей.

В матче с «Флоридой» российский форвард провёл на льду 22 минуты 31 секунду (ровно четыре минуты в большинстве), за которые произвёл два броска в створ и выполнил три силовых приёма при показателе полезности "-1".

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков при полезности "-1" и 4 минутах штрафного времени.