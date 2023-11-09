Нюландер вышел на пятое место в НХЛ за последние 30 лет по серии с очками со старта сезона

Сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

В составе «кленовых листьев» голом и результативной передачей отметился шведский форвард Вильям Нюландер, продолжающий набирать очки во всех матчах со старта сезона. Сегодня 27-летний нападающий продлил результативную серию с начала регулярного чемпионата до 13 матчей, что является пятым результатом в НХЛ за последние 30 лет. Нюландер повторил результат Натана Маккиннона (2019/2020) и Рона Фрэнсиса (1994/1995).

Лучший результат на этом временном интервале принадлежит Дэни Хитли (22, 2005/2006), второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/2008) и Коннор Макдэвид (2021/2022) — по 17 матчей. Четвёртое место занимает Яромир Ягр (15 матчей, 1999/2000).

Напомним, общий российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/1993, «Бостон», 14 игр). Превзойти это достижение в нынешнем сезоне имеет шанс нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, чья результативная серия на данный момент составляет 12 матчей.