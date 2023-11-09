Джейкоб Чикран повторил рекорд клуба среди защитников, забросив 5 шайб за 11 матчей

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Сегодня, 9 ноября, «Оттава Сенаторз» в гостях обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В этой встречи голом отличился защитник Джейкоб Чикран. Таким образом, он повторил рекорд среди «Оттавы» среди защитников. 25-летнему хоккеисту потребовалось наименьшее количество игр с начала сезона, чтобы забросать 5 шайб (11 матчей)

Разделяет с Чикраном первую строчку швед Эрик Карлссон, который в сезоне-2012/2013 также забросил 5 шайб за 11 матчей. На втором месте расположился Максим Ладжуа, ему в сезоне-2018/2019 удалось забить 5 голов за 14 игр. Замыкает тройку Карлссон, забросивший 5 шайб за 15 матчей (сезон-2013/2014).

В нынешнем сезоне Чикран провёл 11 матчей и набрал 11 очков по системе гол+пас.

После 11 игр «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 10 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 21 очко в 12 играх.