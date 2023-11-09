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Джейкоб Чикран повторил рекорд клуба среди защитников, забросив 5 шайб за 11 матчей

Джейкоб Чикран повторил рекорд клуба среди защитников, забросив 5 шайб за 11 матчей
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Сегодня, 9 ноября, «Оттава Сенаторз» в гостях обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В этой встречи голом отличился защитник Джейкоб Чикран. Таким образом, он повторил рекорд среди «Оттавы» среди защитников. 25-летнему хоккеисту потребовалось наименьшее количество игр с начала сезона, чтобы забросать 5 шайб (11 матчей)

Разделяет с Чикраном первую строчку швед Эрик Карлссон, который в сезоне-2012/2013 также забросил 5 шайб за 11 матчей. На втором месте расположился Максим Ладжуа, ему в сезоне-2018/2019 удалось забить 5 голов за 14 игр. Замыкает тройку Карлссон, забросивший 5 шайб за 15 матчей (сезон-2013/2014).

В нынешнем сезоне Чикран провёл 11 матчей и набрал 11 очков по системе гол+пас.

После 11 игр «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 10 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 21 очко в 12 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 05:47 (pp)     1:1 Кубалик (Клевен, Ярвентие) – 07:11     1:2 Жиру (Жозеф, Штюцле) – 21:04     2:2 Бертуцци (Нюландер, Таварес) – 24:16     2:3 Чикран (Штюцле, Жозеф) – 34:06     3:3 Робертсон (Доми, Йернкрок) – 47:42     3:4 Кубалик (Чикран, Тарасенко) – 51:56 (pp)     3:5 Штюцле (Жозеф, Жиру) – 52:41     3:6 Жиру (Штюцле) – 55:07    
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