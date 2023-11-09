Овечкин снова без голов, «МЮ» в меньшинстве уступил «Копенгагену». Главное к утру

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ), «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» со счётом 3:4 и опустился на последнее место в группе A Лиги чемпионов, хоккейный клуб «Динамо» уступил в овертайме «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:3. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме, Овечкин без результативных очков.

2. «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов.

3. «Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо».

4. «Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ. Захарян появился во втором тайме.

5. Дубль Коваленко помог «Торпедо» уверенно обыграть «Витязь» в гостях.

6. «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Брагу».

7. Дубль Кейна принёс «Баварии» победу над «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов.

8. «Интер» победил «РБ Зальцбург» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.

9. «Арсенал» уверенно обыграл «Севилью».

10. Определились шесть участников плей-офф Лиги чемпионов.