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«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Вегас», Копитар забил 400-й гол в карьере НХЛ

«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Вегас», Копитар забил 400-й гол в карьере НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Лос-Анджелесом». Победу в матче одержали «Кингз» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:20 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Спенс, Копитар) – 31:30     0:2 Мур (Спенс, Дано) – 35:58 (pp)     0:3 Дюбуа (Кемпе, Фиала) – 42:42 (pp)     1:3 Карлссон (Стоун, Пьетранджело) – 54:33     1:4 Копитар (Байфилд) – 59:48    

Голы в составе «Лос-Анджелеса» забили Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. Для словенского капитана «Кингз» этот гол стал 400-м в карьере, его Копитар забил в концовке матча в пустые ворота. Единственный гол в составе «Вегаса» забил Вильям Карлссон.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился, закончив матч с нейтральным показателем полезности. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отыграл матч без набранных очков, заработав две минуты штрафного времени.

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