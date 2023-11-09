«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Вегас», Копитар забил 400-й гол в карьере НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Лос-Анджелесом». Победу в матче одержали «Кингз» со счётом 4:1.

Голы в составе «Лос-Анджелеса» забили Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. Для словенского капитана «Кингз» этот гол стал 400-м в карьере, его Копитар забил в концовке матча в пустые ворота. Единственный гол в составе «Вегаса» забил Вильям Карлссон.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился, закончив матч с нейтральным показателем полезности. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отыграл матч без набранных очков, заработав две минуты штрафного времени.