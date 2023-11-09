«Не имеем права совершать вопиющие ошибки». Карбери раскритиковал игроков «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил о большом количестве ошибок подопечных в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ).

«Игра перевернулась после пары наших потерь. Мы допустили несколько больших, вопиющих ошибок при игре с шайбой, которые просто недопустимо совершать против такой сильной команды. Мы приняли несколько великолепных решений при игре с шайбой во втором и третьем периодах, у нас было несколько хороших возможностей для гола, но это всё ещё не близко к нашему стандарту и тому, на что мы способны.

Вы будете совершать ошибки. Это хоккей, верно? На протяжении всей игры будут ошибки, неправильные решения при игре с шайбой и всё такое. Однако мы просто не имеем права совершать вопиющие ошибки, нельзя потерять игрока за спиной и упустить его выход на свои ворота. Невозможно отобрать шайбу, когда ты уже устал. Есть варианты: хотя бы просто подержать шайбу за своими воротами и дать партнёрам смениться», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Ранее Карбери раскритиковал Кузнецова, совершившего результативную ошибку в овертайме.