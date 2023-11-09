«Нужно самому себе забить, чтобы напихал». Гуляев — о подходе главного тренера «Авангарда»

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о тренерском стиле управления командой Михаила Кравеца.

«Кравец развязывает руки всем. Он хочет, чтобы мы показывали лучшие качества, потому что если это будет так, то будет намного больше побед. Если говорить о защитниках, то я бы не сказал, что нам в принципе что-то запрещают. Да, есть определённые правила в зависимости от ситуации, если мы, например, ведём в одну шайбу, то нельзя борт закрывать, ещё что-то.

С самого начала сезона Кравец с каждым общается, разговаривает, где-то посмеяться, похихикать – всегда приветствуется. И, наверное, в первую очередь самому тренерскому штабу легче, когда есть полный контакт с коллективом.

Не было такого, чтобы Михаил Григорьевич как-то закрылся во время неудачного отрезка в конце сентября. Наоборот, мы видели, как он волнуется, переживает, старается до нас донести, что нужно работать и всё придёт. Он старался находить в это время какие-то радостные, позитивные моменты, брать их за основу и с ними идти дальше.

Кравец, как и любой тренер, может отругать за ошибку, это нормально. А вот напихать – прям такого нет. Нужно, наверное, самому себе забить, чтобы напихали. Михаил Григорьевич старается спокойно всё объяснять», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Гуляевым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.