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Гуляев ответил на вопрос, возможен ли его отъезд в НХЛ до конца контракта с «Авангардом»

Гуляев ответил на вопрос, возможен ли его отъезд в НХЛ до конца контракта с «Авангардом»
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18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о планах отъезда в НХЛ. Напомним, «Колорадо» выбрал российского игрока обороны под 31-м номером.

«Да, соглашусь, что в «Колорадо» пока объективно нет места для меня. Но мне ещё рано даже состав их смотреть. Мне нужно здесь закрепиться, здесь стать лидером «Авангарда».

Поеду ли на тренинг-кемпы «Колорадо»? Думаю, да, но тут всё зависит от моего клуба. Если «Авангард» разрешит, то я съезжу. Обсуждалась ли возможность уехать в НХЛ до конца контракта в России? Нет, такого не было. Да, Иван Мирошниченко воспользовался такой опцией, но это его решение. Каждый в жизни получает шанс показать себя, так что я только рад за него. Надеюсь, что у него всё получится и он будет играть в НХЛ», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Гуляевым читайте на «Чемпионате»:

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