«Я должен стать лучше». Макдэвид выразил недовольство своей игрой на старте сезона НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выразил недовольство своей игрой. После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», нападающий провёл четыре игры, в которых отметился лишь двумя результативными передачами.

«Я чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лёд. Я должен стать лучше. Я должен вносить свой вклад и играть в ту игру, в которую могу играть. Очевидно, я являюсь важной частью команды и играю недостаточно хорошо», – цитирует Макдэвида пресс-служба.

«Эдмонтон» выиграл лишь 2 матча из 11 в текущем сезоне и расположился на предпоследнем месте в таблице Западной конференции НХЛ. Следующий матч «Ойлерз» проведут на выезде с «Сан-Хосе». Встреча пройдёт в ночь на 10 ноября и начнётся в 6:30 мск.