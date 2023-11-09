Судьи отменили гол «Вашингтона», лишив Овечкина шикарной голевой передачи

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ), продлив серию без набранных очков в нынешнем сезоне до трёх матчей. При этом безголевая серия 38-летнего нападающего достигла пяти матчей.

В середине второго периода «Вашингтон» забил красивый гол, в котором шикарной передачей поучаствовал Овечкин. Однако после видеопросмотра арбитры матча отменили взятие ворот из-за офсайда, в который попал Том Уилсон.

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В матче с «Флоридой» российский форвард провёл на льду 22 минуты 31 секунду (ровно четыре минуты в большинстве), за которые произвёл два броска в створ и выполнил три силовых приёма при показателе полезности «-1».