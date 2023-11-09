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«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценён в $ 2,65 млрд по рейтингу Sportico

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ, согласно которому «Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценён в $ 2,65 млрд.

Средняя стоимость команды НХЛ оценивается в $ 1,31 млрд, за год она выросла на 29%.

Список выглядит следующим образом:

1. «Торонто» – $ 2,65 млрд.

2. «Рейнджерс» – $ 2,45 млрд.

3. «Монреаль» – $ 2,27 млрд.

4. «Чикаго» – $ 1,84 млрд.

5. «Бостон» – $ 1,78 млрд.

6. «Лос-Анджелес» – $ 1,72 млрд.

7. «Филадельфия» – $ 1,7 млрд.

8. «Эдмонтон» – $ 1,59 млрд.

9. «Вашингтон» – $ 1,42 млрд.

10. «Детройт» – $ 1,37 млрд.

11. «Вегас» – $ 1,3 млрд.

12. «Тампа» – $ 1,25 млрд.

13. «Ванкувер» – $ 1,2 млрд.

14. «Миннесота» – $ 1,18 млрд.

15. «Колорадо» – $ 1,17 млрд.

16. «Нью-Джерси» – $ 1,16 млрд.

17. «Калгари» – $ 1,14 млрд.

18. «Айлендерс» – $ 1,13 млрд.

19. «Сиэтл» – $ 1,12 млрд.

20. «Даллас» – $ 1,11 млрд.

21. «Питтсбург» – $ 1,07 млрд.

22. «Сан-Хосе» – $ 1,06 млрд.

23. «Нэшвилл» – $ 990 млн.

24. «Каролина» – $ 980 млн.

25. «Анахайм» – $ 975 млн.

26. «Сент-Луис» – $ 965 млн.

27. «Оттава» – $ 950 млн.

28. «Виннипег» – $ 925 млн.

29. «Флорида» – $ 910 млн.

30. «Баффало» – $ 900 млн.

31. «Коламбус» – $ 880 млн.

32. «Аризона» – $ 675 млн.