«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценён в $ 2,65 млрд по рейтингу Sportico

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ, согласно которому «Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценён в $ 2,65 млрд.
Средняя стоимость команды НХЛ оценивается в $ 1,31 млрд, за год она выросла на 29%.
Список выглядит следующим образом:
1. «Торонто» – $ 2,65 млрд.
2. «Рейнджерс» – $ 2,45 млрд.
3. «Монреаль» – $ 2,27 млрд.
4. «Чикаго» – $ 1,84 млрд.
5. «Бостон» – $ 1,78 млрд.
6. «Лос-Анджелес» – $ 1,72 млрд.
7. «Филадельфия» – $ 1,7 млрд.
8. «Эдмонтон» – $ 1,59 млрд.
9. «Вашингтон» – $ 1,42 млрд.
10. «Детройт» – $ 1,37 млрд.
11. «Вегас» – $ 1,3 млрд.
12. «Тампа» – $ 1,25 млрд.
13. «Ванкувер» – $ 1,2 млрд.
14. «Миннесота» – $ 1,18 млрд.
15. «Колорадо» – $ 1,17 млрд.
16. «Нью-Джерси» – $ 1,16 млрд.
17. «Калгари» – $ 1,14 млрд.
18. «Айлендерс» – $ 1,13 млрд.
19. «Сиэтл» – $ 1,12 млрд.
20. «Даллас» – $ 1,11 млрд.
21. «Питтсбург» – $ 1,07 млрд.
22. «Сан-Хосе» – $ 1,06 млрд.
23. «Нэшвилл» – $ 990 млн.
24. «Каролина» – $ 980 млн.
25. «Анахайм» – $ 975 млн.
26. «Сент-Луис» – $ 965 млн.
27. «Оттава» – $ 950 млн.
28. «Виннипег» – $ 925 млн.
29. «Флорида» – $ 910 млн.
30. «Баффало» – $ 900 млн.
31. «Коламбус» – $ 880 млн.
32. «Аризона» – $ 675 млн.