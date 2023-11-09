Финский форвард «Куньлуня» Пулккинен назвал самую опасную тройку КХЛ

31-летний финский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен назвал лучшую тройку хоккеистов КХЛ. По словам финна, ей являются игроки московского «Динамо» Никита Гусев — Седрик Пакетт — Джордан Уил. Во вчерашнем матче с бело-голубыми китайский клуб одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

«Самая лучшая тройка лиги — Гусев, Пакетт и Уил. Их статистика голов в большинстве впечатляет. Они много времени проводят на льду. На протяжении всего сезона они забивают — опасные ребята», — сказал Пулккинен Legalbet.

«Динамо» лидирует в КХЛ по реализации большинства (31,7 %). Бело-голубые забросили 33 шайбы в неравных составах. «Динамо» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.