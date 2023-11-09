Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв набрал своё первое очко за клуб в 28-м матче

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом». Идёт второй период — счёт в матче 1:1.

В начале второго периода гол забил защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв с передач Андрея Обидина и Алексея Макеева. Это очко стало первым для игрока обороны в 28-м матче за екатеринбургский клуб. В межсезонье Воробьёв перешёл из «Нефтехимика».

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В сезоне-2022/2023 Воробьёв стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.