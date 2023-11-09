Кожевников — о «-3» Кузнецова с «Флоридой»: он робот, что ли? Это жизнь хоккейная

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников оценил неудачный матч нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова с «Флоридой» (3:4 ОТ). Россиянин закончил матч с отрицательным показателем полезности «-3» и не удержал своего игрока, забившего победный гол в овертайме.

«Не смотрел этот матч, что можно сказать? Бывает и такое. Это жизнь. Что он, робот, что ли? Бывают и неудачные матчи. Всё нормально. Это жизнь хоккейная. Где-то получается, где-то провал. Он же не робот. Так что ничего страшного. Не думаю, что что-то трагическое произошло», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.