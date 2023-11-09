«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», Хохлачёв забил гол впервые за восемь игр
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Хохлачёв (Барулин) – 10:53 (5x5) 1:1 Воробьёв (Обидин, Макеев) – 21:18 (5x5) 2:1 Бочаров (Дрозг, Шевченко) – 35:08 (5x5) 3:1 Грецкий (Слепец) – 54:15 (5x5) 4:1 Капустин (Брынцев, Коршков) – 54:41 (5x5) 5:1 Слепец – 58:45 (en)
Первый период «Амур» выиграл со счётом 1:0 — гол забил Александр Хохлачёв. В начале второго периода гол забил защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв с передач Андрея Обидина и Алексея Макеева. Это очко стало первым для игрока обороны в 28-м матче за екатеринбургский клуб. В межсезонье Воробьёв перешёл из «Нефтехимика». Матч решился во второй половине третьего периода, когда два гола подряд забили хоккеисты «Амура» — Вячеслав Грецкий и Кирилл Капустин. В концовке матча «Автомобилист» снял вратаря и получил гол в пустые ворота.
Комментарии
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