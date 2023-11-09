Сумеют ли СКА и ЦСКА прервать длинные победные серии «Трактора» и «Авангарда»?

Сегодня, 9 ноября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом». В параллельной встрече в Санкт-Петербурге местный СКА примет на своей площадке челябинский «Трактор». Оба матча начнутся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» имеет действующую шестиматчевую победную серию и подходит к матчу с петербургскими армейцами в отличном настроении. СКА, в свою очередь, выиграл лишь один матч в последних пяти встречах.

«Авангард» выиграл четыре матча подряд, ЦСКА, в свою очередь, уступил в двух встречах кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителей встреч и пройти опрос: «Сумеют ли СКА и ЦСКА прервать длинные победные серии «Трактора» и «Авангарда»?»

Это будут первые матчи между этими командами в текущем сезоне КХЛ.