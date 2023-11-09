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СКА — Трактор. Прямая трансляция
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Сумеют ли СКА и ЦСКА прервать длинные победные серии «Трактора» и «Авангарда»?

Сумеют ли СКА и ЦСКА прервать длинные победные серии «Трактора» и «Авангарда»?
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Сегодня, 9 ноября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом». В параллельной встрече в Санкт-Петербурге местный СКА примет на своей площадке челябинский «Трактор». Оба матча начнутся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» имеет действующую шестиматчевую победную серию и подходит к матчу с петербургскими армейцами в отличном настроении. СКА, в свою очередь, выиграл лишь один матч в последних пяти встречах.

«Авангард» выиграл четыре матча подряд, ЦСКА, в свою очередь, уступил в двух встречах кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителей встреч и пройти опрос: «Сумеют ли СКА и ЦСКА прервать длинные победные серии «Трактора» и «Авангарда»?»

Это будут первые матчи между этими командами в текущем сезоне КХЛ.

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