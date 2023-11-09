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Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины крупного поражения в матче с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины крупного поражения в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил крупное поражение от «Амура» (1:5) и отметил ошибки в действиях игроков екатеринбургского клуба.

«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором – ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение. Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили. Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Завтра, 10 ноября, команды проведут ответный матч в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

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