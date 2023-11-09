«Нейтрализовали мощную атаку соперника». Мартемьянов — о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Автомобилистом» (5:1). Один из голов в матче забил нападающий хабаровского клуба Александр Хохлачёв, прервавший восьмиматчевую серию без заброшенных шайб.

«В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань. Второй период, я считаю, нам удался – нейтрализовали мощную атаку соперника, нападение у них очень хорошее. Все звенья у нас забили, это радует», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Завтра команды проведут повторный матч в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.