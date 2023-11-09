Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нейтрализовали мощную атаку соперника». Мартемьянов — о победе над «Автомобилистом»

«Нейтрализовали мощную атаку соперника». Мартемьянов — о победе над «Автомобилистом»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Автомобилистом» (5:1). Один из голов в матче забил нападающий хабаровского клуба Александр Хохлачёв, прервавший восьмиматчевую серию без заброшенных шайб.

«В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань. Второй период, я считаю, нам удался – нейтрализовали мощную атаку соперника, нападение у них очень хорошее. Все звенья у нас забили, это радует», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Завтра команды проведут повторный матч в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

Материалы по теме
«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», Хохлачёв забил гол впервые за восемь игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android