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Хоккеисты «Барыса» Райли Барбер и Самат Данияр приступили к тренировкам в общей группе

Хоккеисты «Барыса» Райли Барбер и Самат Данияр приступили к тренировкам в общей группе
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Нападающий Райли Барбер и защитник Самат Данияр приступили к тренировкам в общей группе «Барыса», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний американский форвард Райли Барбер провёл 23 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

Данияр в текущем сезоне провёл за казахстанский клуб 19 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-3».

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