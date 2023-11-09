Каменский: ещё один белорусский клуб в КХЛ не помешает, но всё зависит от белорусов

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что Континентальная хоккейная лига открыта для белорусских клубов.

«Ещё один белорусский клуб не помешал бы. Но здесь всё зависит от белорусов, если бы они захотели, мы с удовольствием бы их приняли в КХЛ. Необходимо выполнить обязательства по регламенту лиги: бюджет, инфраструктура, игроки. Хоккей в Беларуси развивается, его там любят, почему нет. Мы готовы рассмотреть предложения, лига никому не отказывает», — цитирует Каменского Legalbet.

26 марта 2008 года «Динамо» Минск включили в список участников КХЛ. Белорусский клуб выходил в плей-офф КХЛ четыре раза: в сезонах-2010/2011, 2011/2012, 2014/2015 и 2016/2017. Команда не выиграла ни одного раунда в плей-офф Кубка Гагарина, проиграв все четыре серии.