Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: ещё один белорусский клуб в КХЛ не помешает, но всё зависит от белорусов

Каменский: ещё один белорусский клуб в КХЛ не помешает, но всё зависит от белорусов
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что Континентальная хоккейная лига открыта для белорусских клубов.

«Ещё один белорусский клуб не помешал бы. Но здесь всё зависит от белорусов, если бы они захотели, мы с удовольствием бы их приняли в КХЛ. Необходимо выполнить обязательства по регламенту лиги: бюджет, инфраструктура, игроки. Хоккей в Беларуси развивается, его там любят, почему нет. Мы готовы рассмотреть предложения, лига никому не отказывает», — цитирует Каменского Legalbet.

26 марта 2008 года «Динамо» Минск включили в список участников КХЛ. Белорусский клуб выходил в плей-офф КХЛ четыре раза: в сезонах-2010/2011, 2011/2012, 2014/2015 и 2016/2017. Команда не выиграла ни одного раунда в плей-офф Кубка Гагарина, проиграв все четыре серии.

Материалы по теме
«Хотел бы выиграть ЧМ с Беларусью. Скоро будем не хуже Словакии». Интервью с Пинчуком
Эксклюзив
«Хотел бы выиграть ЧМ с Беларусью. Скоро будем не хуже Словакии». Интервью с Пинчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android