«Хотим и можем». В белорусском «Витебске» заявили о желании вступить в КХЛ

В пресс-службе хоккейного клуба «Витебск» отреагировали на слова вице-президента по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерия Каменского о готовности включения ещё одной белорусской команды в КХЛ.

«Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в КХЛ. Пока у нас цель — Кубок Беларуси. Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. Есть хорошие хоккеисты, и если задаться целью, то команда из белорусской Экстралиги может оказаться в КХЛ. «Витебск» может и хочет.

Много ли болельщиков ходит на домашние матчи? Много, нашей арены уже не хватает. Около двух тысяч зрителей стабильно. Последние матчи — аншлаг. В будущем нужно строить большую арену», — цитирует пресс-службу ХК «Витебск» Legalbet.

Витебский ледовый дворец спорта вмещает 1900 зрителей. Клуб является двукратным обладателем Кубка Беларуси (2022, 2023). В текущем сезоне белорусской Экстралиги «Витебск» в 22 играх набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.