«Это вышло из-под контроля». Главный тренер «Торонто» — о количестве пропущенных шайб

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф заявил, что его беспокойство по поводу оборонительной игры команды находится «на высоком уровне».

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» пропустили четыре и более шайб в каждой из семи домашних игр и в среднем пропускают 3,62 гола за игру – пятое место среди худших показателей в НХЛ.

«Мы должны сплотиться, чтобы не допускать такого. Это вышло из-под контроля. Причины этому иногда индивидуальные, иногда коллективные. Мы чествуем парней, которые набирают много очков, но недостаточно много говорим о вещах, которые делают нас слабее», — приводит слова Кифа TSN.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.