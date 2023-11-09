Полтапов — об отстранении России: это не так сильно волнует, когда задача — Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.

«Есть грусть, что Россия пока не имеет возможности выступать на международной арене? Нету никакой грусти. Ну, может, хочется сравнить себя с ребятами моего возраста, с которыми мы виделись тогда. Но у нас сильный чемпионат. Плюс, играя по КХЛ, очень сильный чемпионат. Нету такого прям, что грусть-грусть. Это не так уж сильно волнует, когда у тебя есть командная задача выиграть Кубок. Ты не успеваешь просто даже думать об этом», – сказал Полтапов в интервью Metaratings.ru.

В текущем регулярном сезоне 20-летний Полтапов сыграл 19 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков с восемью минутами штрафа.