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«Думал, что умру до приезда скорой». Чемпион Швеции завершил карьеру из-за ковида

«Думал, что умру до приезда скорой». Чемпион Швеции завершил карьеру из-за ковида
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Бывший нападающий шведских клубов Тед Бритен завершил игровую карьеру из-за последствий ковида.

«Когда я вернулся домой из Швейцарии, всего за две недели до плей-офф я сильно заболел короной. Я не чувствовал себя хорошо на протяжении всего розыгрыша, поэтому физически я был не способен выступать на максимуме.

Был восьмой день с высокой температурой при ковиде. Я лежал в постели, внезапно почувствовал, что не могу дышать, а затем случилась паническая атака. Раньше у меня никогда не было ничего подобного. Я лежал рядом с кроватью 30–35 минут и думал, что умру до приезда скорой помощи.

Оглядываясь назад, я бы не вышел на площадку с теми проблемами, которые у меня были. Ещё тогда стоило признать, что время [завершить карьеру] пришло. Если бы вы рассказали 12-летнему Теду, что его карьера будет такой, то тот мальчик, наверное, гордился бы», — приводит слова Бритена Expressen.

32-летний экс-форвард становился чемпионом Швеции в сезоне-2016/2017 в составе ХВ71.

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