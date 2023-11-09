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СКА — Трактор. Прямая трансляция
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Кадейкин пропустит матч с «Трактором», со «Спартаком» форвард проиграл вбрасывание в конце

Кадейкин пропустит матч с «Трактором», со «Спартаком» форвард проиграл вбрасывание в конце
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Сегодня, 9 ноября, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе армейского клуба встречу пропускает нападающий и капитан Александр Кадейкин. Напомним, в прошлой игре со «Спартаком» (2:3) Кадейкин проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего СКА пропустил гол на последней секунде третьего периода.

Состав СКА:

Серебряков (Маттссон);
Никишин — Земчёнок, Толчинский — Воробьёв — Хайруллин;
Фальковский — Сергеев, Гальченюк — Чивилёв — Грицюк;
Сапего — М. Федотов, Алистров — Глотов — Галимов;
Выдренков, Гребенщиков — Зинченко — Поляков, И. Федотов.

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