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Кадейкин пропустит матч с «Трактором», со «Спартаком» форвард проиграл вбрасывание в конце

Сегодня, 9 ноября, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе армейского клуба встречу пропускает нападающий и капитан Александр Кадейкин. Напомним, в прошлой игре со «Спартаком» (2:3) Кадейкин проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего СКА пропустил гол на последней секунде третьего периода.

Состав СКА:

Серебряков (Маттссон);

Никишин — Земчёнок, Толчинский — Воробьёв — Хайруллин;

Фальковский — Сергеев, Гальченюк — Чивилёв — Грицюк;

Сапего — М. Федотов, Алистров — Глотов — Галимов;

Выдренков, Гребенщиков — Зинченко — Поляков, И. Федотов.