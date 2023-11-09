Главный судья матча «Лада» — «Ак Барс» покинул площадку после попадания шайбы в лицо

В эти минуты в Тольятти проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода впереди гости со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.
В конце второй двадцатиминутки главному арбитру встречи Сергею Беляеву шайба после рикошета попала в лицо. На льду появилась кровь, и судья покинул площадку в сопровождении представителя тольяттинского клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
После эпизода на льду остался один главный арбитр — Сергей Юдаков.
В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.
- 9 ноября 2023
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