Форвард ЦСКА Полтапов рассказал, как перепутал время драфта НХЛ

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о выборе на драфте НХЛ. Форвард был выбран на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 33-м номером командой «Баффало Сэйбрз».

«Я не ездил в Северную Америку, смотрел за ним в России. Следил за первым днём драфта, но меня не выбрали. На следующий день планировали с семьёй где-нибудь посидеть и посмотреть второй день драфта. Но перепутал время, думал, что будет на час позже.

И вот еду на самокате и чувствую, что у меня телефон вибрирует. Смотрю звонок с кодом США, отвечаю, а меня там поздравляет менеджмент «Баффало». Сначала не понял, что происходит, ведь драфт только через час, но сразу после разговора зашёл в интернет и убедился, что они меня уже выбрали», – сказал Полтапов в интервью Metaratings.ru.

Ранее Полтапов прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.