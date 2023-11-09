«Это период, который надо пережить». Канарейкин — о тяжёлом старте сезона для Овечкина

Российский тренер Фёдор Канарейкин высказался о нестабильной игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Здесь, наверное, всё вкупе имеет значение. Такой старт, не заладившийся. Команда на спаде, перестройка идёт, усиление требуется. Тот же Бекстрём дал паузу в хоккейной карьере. Поэтому пока всё идёт в начале чемпионата натужно. Но это период, который надо пережить. Безусловно, Александр вернётся в снайперскую форму. И партнёры есть, с которыми он проводит уже много лет и которые поддерживают его. Имею в виду Кузнецова и других. Они знают, как общаться с ним и играть с Овечкиным на льду, поддерживают его. Всё вернётся на круги своя. Концовка – всегда вещь тяжёлая. Остаётся совсем немного до рекорда. Это нелёгкий путь, который Александр преодолеет», — цитирует Канарейкина «Газета.Ru».