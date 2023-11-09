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Форвард «Авангарда» Буше оформил дубль в ворота ЦСКА, забив оба гола в меньшинстве

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает омский «Авангард». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.

Форвард омичей Рид Буше оформил дубль, забив оба гола в меньшинстве. Первый гол нападающий забросил с передачи Никиты Холодилина на 17-й минуте первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Вторую шайбу Буше забросил на четвёртой минуте второй двадцатиминутки с передачи капитана омичей Дамира Шарипзянова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.