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«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях минскому «Динамо»

«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях минскому «Динамо»
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте второго периода Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Марата Хуснутдинова открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Сэм Энас реализовал штрафной бросок и восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьей двадцатиминутки Александр Волков с передач Ника Меркли и Янни Калдиса принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мичков (Тянулин, Хуснутдинов) – 32:14 (5x5)     1:1 Энас – 36:28     2:1 Волков (Меркли, Калдис) – 54:01 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команды встретятся в Минске вновь завтра, 10 ноября.

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