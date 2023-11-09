«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях минскому «Динамо»
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом периоде команды голов не забили.
На 13-й минуте второго периода Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Марата Хуснутдинова открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Сэм Энас реализовал штрафной бросок и восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьей двадцатиминутки Александр Волков с передач Ника Меркли и Янни Калдиса принёс победу хозяевам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мичков (Тянулин, Хуснутдинов) – 32:14 (5x5) 1:1 Энас – 36:28 2:1 Волков (Меркли, Калдис) – 54:01 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче команды встретятся в Минске вновь завтра, 10 ноября.
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