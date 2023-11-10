Жафяров прокомментировал попадание шайбы в голову судье матча «Лада» — «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров после поражения от «Лады» (2:3) прокомментировал попадание шайбы в голову судье Сергею Беляеву.

«Попадание шайбы судье в голову? Если честно, момент не видел. Шайба быстро полетела. Пытались отыскать её на льду, но оказалось, что попала в судью. Здоровья ему и быстрого выздоровления, чтобы всё было хорошо. К сожалению, такие моменты не только с игроками бывают, но и с судьями. Это всегда неприятно. Желаю ему огромного здоровья», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, после игры Сергея Беляева после попадания шайбы отвезли в челюстно-лицевую хирургию на снимок и наложили три шва.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.