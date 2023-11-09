Буше стал первым в КХЛ, кто сделал хет-трик в матче, где забросил дважды в меньшинстве

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Форвард омского клуба Рид Буше оформил свой первый хет-трик в карьере. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, нападающий стал восьмым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль в меньшинстве, и первым, кто смог сделать хет-трик в таком матче.

В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 27 встреч, в которых он забросил 19 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.