ЦСКА проиграл третий домашний матч. В этих встречах клуб пропустил 14 шайб

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Для армейского клуба это поражение стало третьим домашним подряд. В этих встречах подопечные Сергея Фёдорова пропустили 14 шайб, забросив при этом семь. Ранее ЦСКА проиграл «Трактору» (0:4) и «Ладе» (3:4).

С 30 очками армейский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.