Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый спортивный директор «Адмирала» вспомнил, как сыграл с США на чемпионате мира

Новый спортивный директор «Адмирала» вспомнил, как сыграл с США на чемпионате мира
Комментарии

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал об игре со сборной США на чемпионате мира.

«После первого периода вышел на замену в игре со сборной США, в составе которой выступали и хоккеисты из НХЛ. Память на всю жизнь, это была мечта детства, сыграть за сборную Казахстана на крупных турнирах. Главным тренером тогда был Андрей Шаянов, а вратарская бригада состояла из Виталия Еремеева и Алексея Кузнецова», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Житков выступал на позиции вратаря. За сборную Казахстана Павел сыграл одну игру. В чемпионате Казахстана экс-голкипер провёл 250 матчей. В России Житков играл за саратовский «Кристалл» в сезоне-2008/2009.

Материалы по теме
«Ребята чувствуют, что Тамбиев с ними честен». Интервью с новым спортдиректором «Адмирала»
Эксклюзив
«Ребята чувствуют, что Тамбиев с ними честен». Интервью с новым спортдиректором «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android