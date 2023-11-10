Новый спортивный директор «Адмирала» вспомнил, как сыграл с США на чемпионате мира

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал об игре со сборной США на чемпионате мира.

«После первого периода вышел на замену в игре со сборной США, в составе которой выступали и хоккеисты из НХЛ. Память на всю жизнь, это была мечта детства, сыграть за сборную Казахстана на крупных турнирах. Главным тренером тогда был Андрей Шаянов, а вратарская бригада состояла из Виталия Еремеева и Алексея Кузнецова», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Житков выступал на позиции вратаря. За сборную Казахстана Павел сыграл одну игру. В чемпионате Казахстана экс-голкипер провёл 250 матчей. В России Житков играл за саратовский «Кристалл» в сезоне-2008/2009.