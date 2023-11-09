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Нападающие «Авангарда» Буше, Ткачёв и Спунер в игре с ЦСКА набрали 12 очков на троих

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Нападающие «Авангарда» Рид Буше, Владимир Ткачёв и Райан Спунер набрали 12 очков на троих. Рид оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Владимир и Райан отметились заброшенной шайбой и тремя результативными передачами каждый.

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.

Ранее стало известно, что Буше отметился уникальным достижением в КХЛ.