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Буше разрывал ЦСКА, чирлидерши подбадривали армейцев. Лучшие фото победы «Авангарда»

Буше разрывал ЦСКА, чирлидерши подбадривали армейцев. Лучшие фото победы «Авангарда»
ЦСКА — «Авангард»
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9 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Михаила Кравца.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающие «Авангарда» Рид Буше, Владимир Ткачёв и Райан Спунер набрали 12 очков на троих. Рид оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Владимир и Райан отметились заброшенной шайбой и тремя результативными передачами каждый.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.

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