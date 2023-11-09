Р. Ротенберг: много провокаций против СКА. Собственные журналисты не поддерживают команду!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) заявил о провокациях против команды.

«На фанатской трибуне висел баннер: «Система не работает»? Я был на лавке и не видел никакого баннера, но, вы знаете, провокаций бывает очень много. У нас очень много провокаций против СКА, в том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать, но это никак не получится – ни изнутри, ни внешне. Здесь только всем вместе надо работать, дружно.

В Санкт-Петербурге журналисты, есть и объективная критика, но надо же команду поддерживать. Московские журналисты не критикуют ЦСКА. Вообще не критикуют. Вы почитайте прессу. А в Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду и не поддерживают команду. Об этом надо тоже задуматься. Давайте как-то вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать. У нас лучшая команда, у нас лучшие болельщики, все лучшие показатели. На провокации мы никак не реагируем.

Работает ли наша система? Это провокационный вопрос. А вы вот как считаете? Что вы имеете в виду? Вы давайте объясните мне, о какой системе вы говорите. Я не буду комментировать спекуляции и какие-то сплетни. Спасибо большое. Вы вот из Питера? Я вот об этом и говорю. Только критикуют команду, постоянно, необоснованно. Питерские журналисты постоянно критикуют команду, даже когда мы выиграли Кубок Континента, нас постоянно критиковали. Нужна объективная оценка, а не предвзятая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.