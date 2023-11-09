«Это закономерность». Главный тренер «Авангарда» — о двух голах Буше в меньшинстве

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над ЦСКА (6:4) рассказал о двух шайбах Рида Буше в меньшинстве.

«Два гола Буше в меньшинстве – это закономерность, потому что в обеих ситуациях оборона у нас играла грамотно, построились так, что могли блокировать броски. А когда идёт удачный блок, то игрок всегда может убежать к чужим воротам. Всё выполнили чисто и правильно наши игроки в меньшинстве. Конечно, Буше поздравили в раздевалке с первым хет-триком. Но все ребята сегодня много сделали, чтобы мы победили.

Конечно, есть небольшое огорчение, что четыре пропустили. Те же третий и четвёртый гол – чистые недоработки некоторых игроков. Но тут уже такой ажиотаж на площадке был, когда хочется сделать правильно, а получается неправильно. Разберём, посмотрим, в следующий раз будем увереннее играть, лидируя с крупным счётом по ходу матча. Нужно играть солидно в концовках, конечно», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.