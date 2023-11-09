Михаил Кравец прокомментировал пятую победу «Авангарда» подряд в яркой встрече с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над ЦСКА (6:4) в ярком матче в Москве.

«Результативная игра, много моментов, хорошие скорости, красивые голы. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всей встречи, но мы оказались лучше. Благодарю ребят за отличную поездку, особенно вот за её концовку. Всегда хочется побыстрее домой, а тут такой соперник.

Итоги поездки? Очень хорошо. Прежние поездки нам давались тяжело. За счёт хорошей работы, понимания ребят добились хороших побед. Самое главное – игровая дисциплина на хорошем уровне.

Не могу сказать, что у ЦСКА есть какие-то слабые места, это слаженный и опытный коллектив. Мы акцентировали внимание на том, что нужно держать удар, чтобы не дать им много работать с шайбой, а самим упирать на контратаки и игру во втором периоде с дальней лавкой», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.