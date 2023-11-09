Фёдоров цитатой Черномырдина оценил два удаления ЦСКА за нарушение численного состава

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Авангарда» (4:6) прокомментировал два нарушения численного состава подряд.

«Два нарушения численного состава подряд? Банально – концентрация и огромное желание. Мы получили эти удаления заслуженно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. С этим надо жить. Тут нужно понять, что мы сейчас находимся в другом статусе и должны концентрироваться абсолютно на всех моментах. Понимание лёгкости наших ошибок в какой-то момент даст нам хороший толчок, чтобы показывать победный хоккей. Надеюсь, что это произойдёт скоро.

Конечно, ребята расстраивались. Но мы просто принимаем как данность всё, что случается в игре. Стараемся выстоять в меньшинстве, стараемся продолжать работать в зоне атаки после удалений. В этом плане ребята молодцы, я ими доволен», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.