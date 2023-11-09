«В своей карьере такого пути не проходил». Фёдоров — о трёх поражениях ЦСКА подряд дома

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Авангарда» (4:6) рассказал о трёхматчевой серии поражений армейского клуба.

«Эмоции – хорошая вещь. Но в данный момент мы понимаем, как команда себя чувствует, как ребята готовятся, насколько они увлечены и профессионально подходят к тренировкам, к играм. Ни к кому вопросов нет. В своей карьере я такого пути пока не проходил. Простые ошибки не дают нам двигаться вперёд. Мы легко пропускаем. Пока это насущная проблема, с чем это связано? Наверное, я это оставлю при себе, это не нужно знать общественности. Я считаю, что все стараются, все хотят, но пара вещей, которые мы оставим на внутренней кухне, пока не получается.

Согласен, у нас нет одной такой тройки, которая бы определяла результат. У нас в каждом матче новые ребята забивают важные голы. Но тут многое не скажешь, результат на табло, и он не в нашу пользу. Мы можем говорить о лидерах как о тех, кто забивает много голов, но, на мой взгляд, лидерство подразумевает совсем другие вещи», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.