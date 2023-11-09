«Серия из шести поражений на всех нас давит». Тренер «Сочи» — о последних играх клуба

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) и рассказал, как шестиматчевая неудачная серия влияет на команду.

«Вышли с хорошим настроем, сражались всю игру, но опять индивидуальная ошибка привела к поражению. В последнее время забиваем мало, один-два гола. Тяжело выиграть игру таким образом, пока не можем никак наладить этот момент. Разбираемся, в чём причины. У нас четыре звена, а забивает в основном одно. Тяжело сказать чётко – может, других «прорвёт» и дальше всё будет иначе.

Отсутствие Никиты Феоктистова связано с ротацией. Завтра новая игра, будем стараться играть на победу. Тяжёлый календарь, много «спаренных» игр, но в любом случае будем настраиваться, главное – восстановиться и с новыми силами готовиться к завтрашнему матчу.

Игра Михаила Бердина? Мы ей довольны.

Серия из шести поражений на всех нас давит. Мы всё прекрасно понимаем, сражаемся в каждой игре и хотим это исправить. У нас в коллективе нет безразличия, выходим на каждую игру заряженные, чтобы победить. Где-то что-то не получается, есть моменты, но не забиваем.

Отсутствие Михала Криштофа? Не думаю, что он выбыл надолго, надеемся, что к следующей домашней серии он будет готов», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.