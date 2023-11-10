«Все проходят через это». Нападающий СКА Рендулич отреагировал на перевод в запас

Нападающий СКА Борна Рендулич рассказал о своём отношении к переводу в запас армейского клуба на матч с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Все через это проходят. Тренер так решил, всё в порядке. Это время, чтобы отдохнуть, плюс всегда можно улучшить свою игру, потренироваться. Всё хорошо! Да, я давненько не забивал, но это хоккей, так бывает. Посмотрим, насколько долго продлится моя пауза, что будет дальше. Сегодня была отличная победа, сумасшедшая! Нам надо продолжать», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В текущем регулярном сезоне за клуб из Санкт-Петербурга Рендулич сыграл 11 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.