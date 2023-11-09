Куляш: с «Трактором» СКА проявил характер, команду не смутила шайба на последней минуте

Бывший игрок сборной России Денис Куляш высказал мнение о матче СКА с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Победа над «Трактором» очень важна для СКА по многим показателям. Во-первых, это очень сильный соперник, который находится на ходу. Челябинцы только что обыграли в Москве ЦСКА, но в Петербурге они столкнулись с гораздо более сильным и, я бы сказал, более квалифицированным сопротивлением. Во-вторых, команду Романа Ротенберга не смутило ни то, что они первыми пропустили, ни то, что не удалось удержать победу в основное время. Коллектив действительно проявил характер.

В овертайме гостям не позволили почти ничего, а в самом конце блеснул индивидуальным мастерством Сергей Толчинский. Можно отметить и Степана Фальковского, который вернулся после травмы и сразу забил важнейший гол в меньшинстве. Думаю, такая победа очень нужна для построения мощного коллектива. Чемпионский характер закаляется именно в подобных матчах», — сказал Куляш «Чемпионату».