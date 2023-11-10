«Провели матч лучше, чем прошлые пару игр». Игрок ЦСКА Мамин — о встрече с «Авангардом»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (4:6).

«Не хватило голов. Были моменты, чтобы забить пятую шайбу. Думаю, если бы забили пятую — получилось бы дожать. Не повезло в концовке. Самый сложный момент? Только забьём, в следующей смене пропускаем гол от соперника. После гола нужно смены проводить стараться с максимальной концентрацией.

Неудачно сыграли в неравных составах. Отсюда и такой результат. В игре пять на пять, думаю, содержание было хорошее, создали моменты. В принципе, провели матч лучше, чем прошлые пару игр. Больше моментов, больше владели инициативой, но не везёт.

Поддержали ли Ивана Федотова? Конечно, в пропущенных шайбах не было его вины. Когда пропускаем — это командная ошибка. Кто-то не доработал, не помог. Будем разбираться», — приводит слова Мамина официальный сайт ЦСКА.