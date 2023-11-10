Бедард оформил первый дубль в НХЛ, установив новый рекорд «Чикаго»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играют на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). «Чикаго Блэкхоукс» выигрывает после первого периода со счётом 4:2.

18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в первой двадцатиминутке впервые в карьере в НХЛ оформил дубль. Он отличился на пятой и 20-й минутах. Также на счету молодого канадского форварда ещё и голевая передача на третий гол «Чикаго» в матче. Он ассистировал Тайлеру Джонсону. Таким образом, Бедард набрал три очка за один период встречи, став самым молодым игроком в истории клуба с подобным показателем.

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