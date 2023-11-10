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Бедард оформил первый дубль в НХЛ, установив новый рекорд «Чикаго»

Бедард оформил первый дубль в НХЛ, установив новый рекорд «Чикаго»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играют на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). «Чикаго Блэкхоукс» выигрывает после первого периода со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Чирелли (Хагель, Сергачёв) – 03:20 (pp)     1:1 Бедард (Курашев) – 04:42     2:1 Кучеров (Жанно, Хедман) – 12:31     2:2 Корчински (Донато, Энтвистл) – 16:43     2:3 Джонсон (Бедард, Фолиньо) – 17:38     2:4 Бедард (Фолиньо, Курашев) – 19:52     2:5 Перри (Бедард, Фолиньо) – 22:12 (pp)    

18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в первой двадцатиминутке впервые в карьере в НХЛ оформил дубль. Он отличился на пятой и 20-й минутах. Также на счету молодого канадского форварда ещё и голевая передача на третий гол «Чикаго» в матче. Он ассистировал Тайлеру Джонсону. Таким образом, Бедард набрал три очка за один период встречи, став самым молодым игроком в истории клуба с подобным показателем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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