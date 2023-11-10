Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости идёт третий период, счёт — 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и 14 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 223 гола и 459 результативных передач в 603 матчах.