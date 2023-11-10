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Петтерссон возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Кучеров и Панарин вошли в топ-3

Петтерссон возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Кучеров и Панарин вошли в топ-3
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Гости одержали победу со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон по ходу матча записал в свой актив два результативных действия, отдав результативную передачу и забросив шайбу в ворота соперника. После этой игры форвард возглавил гонку бомбардиров НХЛ, первым в сезоне набрав 24 очка (7+17).

На втором месте находится российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 23 очка (11+12). На третьем месте расположился россиянин Артемий Панарин (8+14), который выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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